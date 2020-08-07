Hindistan'da 191 yolcu taşıyan uçak kaza yaptı
Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.
NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı.
Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.
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