Hindistan'da bir günde 90 binden fazla koronavirüs vakası

07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:27

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vakaları 27 milyonu aşarken, Hindistan'da da vaka sayısı da 4 milyonu aşmış durumda.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan, 24 saat içinde 90 bin 632 vaka kaydederek dünya rekoru kırdı.

ABD'de şu ana kadar 6.2 milyon vaka, Brezilya'da ise 4 milyon 137 bin 521 vaka kaydedildi.