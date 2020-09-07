Hindistan'da bir günde 90 binden fazla koronavirüs vakası

Hindistan, bir günde 90 bin 632 yeni vaka ile dünyanın günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:27
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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vakaları 27 milyonu aşarken, Hindistan'da da vaka sayısı da 4 milyonu aşmış durumda. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan, 24 saat içinde 90 bin 632 vaka kaydederek dünya rekoru kırdı. 

ABD'de şu ana kadar 6.2 milyon vaka, Brezilya'da ise 4 milyon 137 bin 521 vaka kaydedildi.


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