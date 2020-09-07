Hindistan'da bir günde 90 binden fazla koronavirüs vakası
Hindistan, bir günde 90 bin 632 yeni vaka ile dünyanın günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rekorunu kırdı.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vakaları 27 milyonu aşarken, Hindistan'da da vaka sayısı da 4 milyonu aşmış durumda.
The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan, 24 saat içinde 90 bin 632 vaka kaydederek dünya rekoru kırdı.
ABD'de şu ana kadar 6.2 milyon vaka, Brezilya'da ise 4 milyon 137 bin 521 vaka kaydedildi.
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