Hindistan’da bir kadını zorla soyup yürüten altı kişi tutuklandı
Hindistan’da ‘terk ettiği eşine dönen’ kadını ‘cezalandırmak’ için onu soyarak köy meydanında yürüten altı kişi tutuklandı.
Fotoğraf: Reuters/Arşiv
Hindistan merkezli haber ajansı ANI’nin polis kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, Batı Bengal eyaletindeki Paschim Chengmar köyünde yaşayan 35 yaşındaki bir kadın, komşu köyden bir başka erkekle birlikte olmaya başladı.
Ancak kadın daha sonra köyüne dönerek barıştığı eşiyle yaşamaya devam etti. Köylüler ise kadını suçlayarak 10 Haziran’da çiftin evini bastı.
Çok sayıda kişi kadının önce kıyafetlerini çıkardı, ardından da çıplak olarak köy meydanında yürümeye zorladı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis altı kişiyi tutukladı.
Olaya karışan diğer kişilerin bulunması için çalışmalar devam ederken, kadın müşahede altına alındı.
Kaynak: Diken
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