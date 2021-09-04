Hindistan’da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu
Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için doğal kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaşırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla su pompası kullanan filin, sadece susuzluğunu giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü.
Hindistan’da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 4, 2021
Bakanlık, filin insanların aksine suyu ziyan etmemesini vurgulayarak, suyun her damlasının önemli olduğunu belirtti. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
İlgili Haberler
- Veteriner Kılıç: Sokak hayvanlarının en büyük ölüm nedeni araç çarpması
- Uzmanlar anlattı: 'Hayvana şiddetin en önemli nedeni bir karşılığının olmaması'
- Meksika'da hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testler yasaklanıyor
- Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kaldı
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Erdoğan'a gece yarısı protesto
- TRT'den milli maçta reklam oyunu!
- Fahrettin Koca'dan itiraf gibi açıklama
- Hemzemin geçitte facia!
- MHP'li Yönter'den ağır küfür ve hakaretler
- Bay M.G. de açıklama yaptı
- Eğlence mekanında skandal görüntüler!
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Çocuklarınızı Erdoğan’dan koruyun!