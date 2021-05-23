Hindistan'da doktorlar 'kara mantara' yakalanan kişilerin gözlerini almak zorunda kalıyor
Son dönemde Covid-19 salgınında rekor kıran Hindistan, 'kara mantar' hastalığıyla mücadele ediyor. Doktorlar, ‘kara mantarın’ beyne sıçramasını önlemek için hastaların gözünü almak zorunda kalıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle ağır kayıplar veren Hindistan'da hükümet, 29 eyalette 'kara mantar' salgını ilan etmeleri çağrısında bulunmuştu. Yetkililer, 'kara mantar' hastalığının Covid-19’u tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantısı olabileceğinden şüpheleniyordu.
The Mirror’da yer alan habere göre, salgın bazı hastanelerde yayıldı ve paniğe neden oldu. ‘Kara mantarın’ beyne sıçramasını önlemek amacıyla hastalarının yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisi alındı.
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Başbakan Narendra Modi Twitter'dan paylaşımda bulundu. Modi, "(Koronavirüs) savaşımızda, başka bir mücadele olan ‘kara mantar’ ortaya çıktı" dedi.
Delhi'deki doktorlar geçtiğimiz haftalarda, kara mantara yakalanan hastaların hayatta kalma oranının sadece yüzde 50 olduğunun altını çizmişti.
KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?
Tıbbi ismiyle ‘mukormikoz’, 'kara mantar' hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.
Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen kara mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.
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