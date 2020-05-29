Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti

29 Mayıs 2020 Cuma, 09:58

NDTV kanalındaki habere göre, vaka sayılarında Çin’i geride bırakan Hindistan, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerde de bu ülkeyi geçti. Bugüne kadar Hindistan'da 4 bin 711, Çin'de ise 4 bin 634 Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

ÜLKEDE GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA ARTIŞI İLK KEZ 7 BİN SINIRINI AŞTI

Hindistan'da son 24 saatte 7 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu. Son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelindeki vaka sayısı 165 bin 799’a yükseldi.