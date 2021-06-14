Hindistan'da pandemi tapınağı inşa edildi: 'Korona Tanrıçası'

14 Haziran 2021 Pazartesi, 11:37

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde "Corona Mata" (Korona Tanrıçası) adlı bir tapınak kuruldu.

Pratapgarh bölgesinde yer alan Shuklapur köyünde inşa edilen tapınak, bir grup bölge sakininin topladığı parayla yapıldı.

Tapınak, halk arasında "Hint leylağı" olarak da bilinen Nim (neem) ağacının altına inşa edildi.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre bölge sakinleri, taş üzerine kabartmalı olarak işlenen Korona Tanrıçası figürünün tüm dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının sonunu getirebileceğine inanıyor.

'BELKİ KÖYÜMÜZ HUZURA KAVUŞUR'

Köylülerden Sangeeta, "Belki de Tanrıça'nın kutsamasıyla köylüler, köyümüz ve diğer herkes biraz olsun huzura kavuşur" dedi.

Korona Tanrıçası'na ibadet için başka bölgelerde de tapınaklar yapılmıştı. Benzer yapılar Tamil Nadu eyaletinin Coimbatore şehrinde ve Karnataka eyaletinin Madhuvanahalli köyünde de inşa edilmişti.

Hindistan koronavirüs pandemisinden en kötü etkilenen ülkelerden biri. Pandemide geçirdiği iki büyük dalgada da ciddi toplumsal ve ekonomik krizler yaşayan ülkenin sağlık sistemi de, hastanelerde yaşanan oksijen sıkntısı nedeniyle alarm vermişti.

Öte yandan ikinci dalganın etkileri de yavaştan hafiflemeye başladı. Cumartesi günü ülkede 84 bin 332 yeni vaka açıklandı. Bunun resmi kayıtlara göre iki aydan beri görülen günlük en düşük vaka sayısı olduğu belirtildi. Covid-19 ülkede 370 bin 407 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.