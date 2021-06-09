Hindistan'da 28 fil koronavirüse yakalandı
Ülkede, 7 Haziran'da 9 yaşındaki dişi Asya aslanının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı ilk hayvan ölümünün kayıtlara geçmesinin ardından, şimdi de 28 fil koronavirüse yakalandı.
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yer alan Mudumalai Ulusal Parkı ve Yaban Hayatı Koruma Alanı'ndaki fillere tedbir amacıyla koronavirüs testi yapıldı.
Sputnik'te yer alan habere göre ulusal park görevlileri, 18'i erkek 10'u dişi olmak üzere 28 filin testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.
Fillerin beslenme sürelerinin titizlikle ayarlandığı, görevlilerin ateş ölçümünden sonra fillerin yanlarına girdiği aktarıldı. Testlerin, geçtiğimiz günlerde Chennai'deki 9 aslanın koronavirüse yakalanmasının ardından yapıldığı belirtildi.
HİNDİSTAN'DA KORONAVİRÜSTEN İLK HAYVAN ÖLÜMÜ
Güney Hindistan'ın Chennai kentindeki bir hayvanat bahçesinde Neela adındaki 9 yaşındaki dişi Asya aslanı, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 7 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Dişi aslanın ölümü, Hindistan'da koronavirüs kaynaklı ilk hayvan ölümü olarak kayıtlara geçmişti. Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dişi aslanın ölümden sadece bir gün önce burun akıntısı da dahil olmak üzere semptomlar gösterdiği ve hemen tedavisine başlandığı belirtilmişti.
Yetkililer, 23 ve 19 yaşındaki iki dişi aslanın sağlık durumunun da kritik olduğunu ve testlerin artmasıyla pozitif vaka sayısında da artış beklediklerini söylediler. Hayatını kaybeden Neela dışında 8 aslanın daha koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
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