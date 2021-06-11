Hindistan'da ideolojilerin düğünü
Hindistan’da bu hafta sonu gerçekleştirilecek düğünde damadın adı Sosyalizm. Düğüne damadın ağabeyleri Komünizm ve Leninizm’in yanı sıra yeğeni Marksizm de katılacak.
Hindistan’ın güneyinde bu haftasonu Sosyalizm’in düğünü yapılacak. Ağabeyleri Komünizm ve Leninizm’in yanı sıra minik Marksizm de düğününde onu yalnız bırakmayacak.
Bu isimler, Hindistan Komünist Partisi’nin Tamil Nadu Eyaleti Bölge Sekreteri A. Mohan’ın oğulları ve torununa ait.
AFP’ye konuşan Mohan, “İlk oğlum Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemde dünyaya geldi. Haberlerde her yerde bunun komünizmin sonu olduğu yazıyordu. Ancak insanoğlu yaşadığı sürece komünizmin sonu gelmeyecek, bu nedenle ilk oğluma Komünizm adını verdim” dedi.
Mohan, diğer iki oğluna da Leninizm ve Sosyalizm isimlerini vermiş. Leninizm’in beş aylık oğlunun ismi de Marksizm.
DAVETİYEDE ORAK-ÇEKİÇ AMBLEMİ VAR
Pazar günü yapılacak Sosyalizm’in düğünü için hazırlanan davetiyenin üzerinde orak-çekiç amblemi yer alıyor.
Sosyalizm’in müstakbel eşinin adı ise büyük babasının koyduğu ve Batı Bengal’deki bir solcunun ismi olan P. Mamata Banerjee.
KIZ TORUN DA KÜBAİZM OLACAK
Oğullarının isimlerinin hiçbir tuhaf yanı olmadığını savunan Mohan, bazı ‘yoldaşlarının’ çocuklarına Moskova, Rusya, Vietnam ve Çekoslovakya gibi isimler verdiğini ifade etti.
Ancak Mohan oğullarıyla, özellikle de Komünizm’le, zaman zaman okulda alay edildiğini de ekledi. Ayrıca 3 yaşındayken Komünizm’i bir hastane kabul etmek istememiş: "Komünizm isminden korkmuşlardı. Başta birçok sorunla karşılaştım, ancak zamanla işler yoluna girdi."
Mohan dünyaya gelecek kız torununa da Kübaizm ismini vermeyi planladığını söyledi.
Hindistan Soğuk Savaş dönemine Sovyetler Birliği’ne daha fazla olumlu bakmaya başladı. Bu nedenle Stalin, Lenin, Troçki, hatta Sovyetler Birliği’nin resmi gazetesi Pravda gibi isimleri duymak mümkün. Bu, özellikle de ülkenin güneyinde gözlemlenen bir durum. Sözgelimi Tamil Nadu eyaletinin mevcut siyasi liderinin ismi M. K. Stalin.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Aras Bulut İynemli'den açıklama geldi
- Siyasete soyundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Saldırı anı anbean kaydedildi! İşte o görüntüler...
- Esat Toklu'nun meslekten ihracı için başvuru yapıldı
- Aşılamaya üç grup daha dahil edildi