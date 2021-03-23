Hindistan’da tribün çöktü: 100’den fazla yaralı
Hindistan’ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47'nci Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası’nda, müsabakayı izleyen yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Kazada 100’den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.
Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Suryapet kentinde düzenlenen 47'nci Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası’nda, müsabakayı izlemek için gelen ziyaretçilerin oturduğu tribün çöktü.
Kazada, 100’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
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