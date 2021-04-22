Hindistan'da vaka sayısında rekor kırıldı: Sağlık sistemi çökme noktasında

22 Nisan 2021 Perşembe, 10:38

Dünya genelinde şimdiye dek görülen en yüksek günlük vaka sayısı Hindistan'da kayıtlara geçti. Yetersiz önlemler nedeniyle salgının kontrolden çıktığı ülkede rekor kırılmış oldu. Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 104 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı. Başkent Yeni Delhi de dahil olmak üzere kuzey ve batı Hindistan'daki hastaneler, Covid-19 hastalarını hayatta tutabilmek için birkaç saatlik oksijen tüpü kaldığı yönünde bildirimde bulundular.

DURUM ÇÖKME NOKTASINDA

Ahmedabad kentinin Tabipler Birliği Başkanı Kirit Gadhvi, “Durum çok kritik. Hastalar Covid-19 hastanelerinde yatak bulmakta zorlanıyor. Özellikle akut oksijen sıkıntısı var” dedi.

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Covid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.