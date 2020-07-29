Hindistan'da yaşayan iki kız çocuğu Dünya’ya yaklaşan bir asteroit keşfetti

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:05

İki Hintli kız çocuğu, Dünya yakınlarında bir asteroit keşfetti. NASA, söz konusu nesnenin ismini HLV2514 koydu.

Surat şehrinde yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Vaidehi Vekariya Sanjaybhai ve Radhika Lakhani Prafulbhai, iki ay süren uluslararası bir bilim programına katılmıştı.

İki arkadaş, söz konusu gök cismini SPACE India, Uluslararası Astronomi Araştırma İşbirliği (IASC) ve Teksas'taki Hardin Simmons Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen bu programda keşfetti.

Republic World'ün haberine göre Vaidehi ve Radhika, nesneyi görüntülemek için Hawaii'deki Pan Starrs teleskopunu kullandı.

Çocuklara uzay hakkında eğitim veren organizasyon SPACE India, sosyal medya sayfasında nesnenin şu anda Mars civarında olduğunu ve gelecekte Dünya’nın yakınından geçeceğini duyurdu.

Hem öğrencileri hem de öğretmenleri bu muazzam keşif için kutluyoruz.

Kaynak: Independent Türkçe