Hindistan'daki Ganj nehrinde cesetler yüzdü
Hindistan'da Ganj nehrinin kıyısına gömülen cesetler, Muson yağmurlarıyla ortaya çıktı.
Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında Hindistan geliyor.
400 bine yakın kişinin salgın nedeniyle öldüğü ülkede, cenazelerini koyacak yer bulamayan yüzlerce aile, yakınlarını Ganj Nehri'nin kıyısına safran kumaşa sarılmış halde gömdü.
Ancak mevsimsel Muson yağmurları sonrasında Ganj Nehri'nin taşması, kıyılara gömülen yüzlerce cesedin yüzeye çıkmasına neden oldu.
AFP'nin paylaştığı bu karelerdeki cansız bedenlerin, ölü yakma için gerekli ahşabı karşılayamayan aileler tarafından gömülen COVID-19 dalgasının kurbanları olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.
Yetkililer, COVID-19'dan ölümlerin tavan yaptığı sırada Ganj boyunca 600 kadar cesedin gömüldüğünü tahmin ediyor.
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