Hindistan’dan Afganistan kararı: 'Acilen tahliye edilecek'

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

DHA
17 Ağustos 2021 Salı, 09:36
Hindistan’dan Afganistan kararı: 'Acilen tahliye edilecek'
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Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, sosyal medya hesabından, Kabil’deki büyükelçi ve temsilcilik çalışanlarının acilen tahliye edileceğini duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bagchi, açıklamasında, “Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Kabil'deki Büyükelçimiz ve personelin derhal Hindistan'a tahliye edilmesine karar verildi” dedi.


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