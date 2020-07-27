Hindistan’dan gerilimi artıracak karar: Babür Camii Hint tapınağına dönüştürülecek

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:22

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Uttar Pradeş eyaletinin Ayodhya kentinde, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babür Camii arazisiyle ilgili davada geçtiğimiz kasım ayında Hindular lehine karar vermişti.

Sözcü'de yer alan habere göre mahkeme, 1992 yılında radikal Hindular tarafından yıkılan Babür Camii'nin bulunduğu alanın bir Hint tapınağı inşa edilmek üzere Hindulara verilmesi, bunun karşılığında şehirde Müslümanlara cami inşa etmeleri için yaklaşık beş dönümlük başka bir arazi tahsis edilmesi yönünde karar vermişti.

KEŞMİR KARARININ YIL DÖNÜMÜNDE



Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılacağı bir tören ile Hindu tapınağının inşaatı başlayacak. Tören ise nüfusun büyük bir kısmının Müslüman olduğu Keşmir’in yarı özerkliğinin tartışmalı olarak iptal edilmesinin ilk yıl dönümü olan 5 Ağustos’ta gerçekleşecek.