Hindistan’dan iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında suç duyurusu

Hindistan'da polisin, protestolarını sürdüren çiftçilere destek veren İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında suç duyurusunda bulunduğu ülke basınındaki haberlerde yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 09:49
Hindistan’dan iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında suç duyurusu
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Hindistan Delhi polisi, Thunberg'ın Hint çiftçilere destek mesajlarının ardından suç duyurusunda bulundu. Thunberg, Hint polisinin suç duyurusunun ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise çiftçilere desteğini yinelerken, "Hala çiftçilerle dayanışma içindeyim ve barışçıl protestolarını destekliyorum. Hiçbir nefret, tehdit, insan hakları ihlali bunu değiştirmeyecek" dedi.

Thunberg, dün yaptığı paylaşımda da "Hindistan'daki çiftçi protestolarıyla dayanışma içindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

BİRÇOK İSİMDEN DESTEK

Thunberg'in yanı sıra, Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in avukat ve eylemci yeğeni Meena Harris dahil birçok ünlü, sosyal medya hesaplarında, Hindistan'da aylardır eylem yapan çiftçilerin durumuna dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu.


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