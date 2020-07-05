Hindistanlı iş insanı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistan’da bir iş adamı korona virüsten korunmak için yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske yaptırdı.
Hindistanlı iş adamı Shankar Kurhade, koronavirüsten korunmak için altından maske yaptırdı. Yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske takan Kurhande, maskenin ağırlığının ise 55 gram olduğunu söyledi.
Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde yaşayan Kurhade, sosyal medyada gümüş maske takan bir kişinin videosunu gördükten sonra altın maske yaptırmaya karar verdiğini ifade etti. Hindistanlı iş adamı, altın maskenin virüse karşı koruyuculuğu konusunda emin olmadığını ancak temizlik ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti.
Son verilere göre 675 bin 453 vakanın tespit edildiği Hindistan’da, koronavirüs nedeniyle 19 bin 300 kişi hayatını kaybetti.
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