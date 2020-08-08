Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan yeni filmi için Türkiye'ye geliyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:44

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ünlü Hint aktör Aamir Khan'ın, 1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan son filmi Laal Singh Chaddha'nın, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda kalan çekimlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

TÜRKİYE'YE TAŞIMAYA KARAR VERDİ

Açıklamada, daha önceki Türkiye ziyareti sırasında, teknik altyapı, sinema alanındaki gelişmiş olanakları ve iş gücü kapasitesi ile baştan başa doğal bir plato olan Türkiye'nin potansiyelini yerinde görme fırsatı bulan Aamir Khan'ın, yeni filminin çalışmalarını Türkiye'ye taşımaya karar verdiği belirtildi.



Çekimlerinin büyük bir kısmı Türkiye'de yapılacak filmin ön hazırlık çalışmaları için Aamir Khan ve yapım ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ağustos ayında Türkiye'de olacak.



Böylece Türkiye, ekim ayında başlaması planlanan ve yaklaşık 40 gün sürecek çekimler boyunca, Hint sinemasının önemli isimlerini ağırlayacak.



Dangal, 3 Aptal, Yeryüzündeki Yıldızlar ve PK filmleriyle tanınan Aamir Khan, yeni filminde, 3 Aptal filminde ekranı paylaştığı ünlü aktris Kareena Kapoor ile bu kez Türkiye'de kamera karşısına geçecek.



Hem yapımcılığını hem de başrolünü Aamir Khan'ın üstlendiği Laal Singh Chaddha filminin yönetmen koltuğuna Süperstar adlı filmiyle tanınan Advait Chandan oturacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak daha önce 2017 Ekim ayında Türkiye'de gösterime giren Süperstar filminin tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelen Khan, Ankara ve İstanbul'da yoğun ilgiyle karşılanmıştı.

