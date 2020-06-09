Hint sinemasının ünlü oyuncusu Chiranjeevi Sarja yaşamını yitirdi

Bollywood’un ünlü ismi Chiranjeevi Sarja 39 yaşında yaşamını yitirdi. Hindistan’da 20’den fazla filmde rol alan ve Amma I Love You filmiyle şöhrete kavuşan Sarja’nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2020 Salı, 02:00
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Ünlü oyuncu Arjun Sarja’nın yeğeni ve Hint sinemasının en önemli figürlerinden biri olan Shakti Prasad’ın torunu olan aktör, 2018 yılında oyuncu Meghana Raj ile evlenmişti. Çok sayıda oyuncu ve hayranı, Chiranjeevi Sarja’yı anmak için sosyal medyada mesajlar paylaştı. Bazı kullanıcılar, “Hint sineması için trajik bir kayıp” derken bazıları, “Onun ani gidişi yıkıcı oldu” yorumunu yaptı.


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