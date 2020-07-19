Hintli gezginin Atatürk sevgisi
Gandi’nin barış mesajını dünyaya yaymak için 3.5 yıl önce Hindistan’ın Wardha kasabasından yola çıkan gezgin Nitin Sonawane, 30’dan fazla ülkeyi ziyaret etti.
Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapan Sonawane, Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkmak için yapacağı Samsun-Ankara yürüyüşü öncesinde Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin konuğu oldu.
Sonawane, 20. yüzyılın en önemli liderlerinden biri olan Atatürk’ün ebedi istirahatgâhını ziyaret edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
Deveci de Sonawane’ye Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 101 yıl önce Samsun’dan başlatılan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesine ilişkin bilgiler aktardı.
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