Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

29 Aralık 2020 Salı, 15:57

Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem sonrası Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic, ülke genelindeki itfaiye ekiplerine yardım çağrısında bulundu. Yerel medyadaki haberlerde, kentte çok sayıda binanın yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu belirtildi.

Petrinja'daki bir binanın enkazından baba ve oğlunun yaralı halde çıkartıldığına işaret edilen haberlerde, yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisine yer verildi.

YARDIM EKİPLERİ, PETRİNJA'YA SEVK EDİLDİ

Hükümetten yapılan açıklamada, ülke genelindeki yardım ekiplerinin Petrinja'ya yönlendirildiği belirtilirken, başkent Zagreb'de de hissedilen deprem sonrası şehre giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandığı ve telefon hatlarının kesildiği bildirildi.

Öte yandan, deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedilirken, 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve 3 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı ifade edildi.

Bu arada, Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.