Hırvatistan’da yarından itibaren 30 kişiden fazla etkinliklere QR kodu ile girilecek

01 Temmuz 2021 Perşembe, 00:00

Hırvatistan’da normalleşme adımları kapsamında yeni adımlar atıldı. Ülke genelinde yarından itibaren Covid-19’a karşı aşılanan vatandaşlar QR kodu alarak, 30’dan fazla kişinin katıldığı açık hava konserleri, düğünler, spor müsabakaları ve benzeri etkinliklere katılabilecek. QR kodu olmayanlar ise, etkinliklere alınmayacak. Sivil Koruma Kurumu’ndan izin alan organizatörler, QR kodu uygulaması ile 100 kişiden fazla kapasiteli etkinlikler organize edebilecek.

Spor müsabakalarını da kapsayan QR kodu uygulaması sayesinde taraftarlar takımlarını statlarda canlı olarak izleyebilecek.

Normalleşme kapsamlarında 30 kişiden az olan düğün etkinliklerinde ise QR kodu uygulaması kullanılmayacak ve eski kısıtlamalar geçerli olacak. Restoran ve kafeler ise yerel saatle 06.00-00.00 arasında hizmet verecek. Kültür etkinlikleri ve fuarlar ise sadece açık havada düzenlenebilecek.

HIRVATİSTAN’A GİRİŞ ŞARTLARI DA DEĞİŞTİ

Hırvatistan’a diğer ülkelerden gelen yolcular, aşı olduklarını kanıtlayan Covid-19 QR kodu sayesinde ülkeye sorunsuz şekilde giriş yapabilecek. QR Kodu olmayan yolcular ise, 48 saatten eski olmamak koşulu ile negatif sonuçlu PCR testi sonucu ve Covid-19’u geçirdiğini veya aşı olduğunu kanıtlayan belge göstermek zorunda olacak.

Hırvatistan’da salgının başından bu yana 359 bin 872 vaka, 8 bin 206 can kaybı kayıtlara geçti.

