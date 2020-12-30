Hırvatistan'daki depremde ölü sayısı 7'ye çıktı
Hırvatistan'ın orta kesimlerini etkileyen 6,4 büyüklüğündeki depremde çok sayıda kişi yaralanırken, en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Hırvatistan'ın orta kesimlerini etkileyen 6,4 büyüklüğündeki depremde çok sayıda kişi yaralanırken, en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Petrinja kasabasını ziyaret eden Hırvat Başbakanı ölenler arasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun bulunduğunu açıkladı.
Başbakan Yardımcısı da yakındaki Glina kasabasında 5 kişinin ölüdğünü açıkladı. Zazina'da çöken bir kilisenin enkazında da bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Petrinja Belediye Başkanı, kasabanın yarısının yakıldığını ve insanların enkaz altından çıkartıldığını kaydetti.
Sarsıntı başkent Zagreb ile komşu ülkeler Bosna ve Sırbistan'da ve hatta İtalya'da hissedildi.
Hırvat medyası, Petrinja'daki belediye binasının enkazından bir kadının sağ çıkarıldığını duyurdu.
Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumoviç, "Arabalardan insanları çıkartıyoruz, ölü mü yaralı mı olduklarını bilmiyoruz. Genel bir panik havası var, insanlar sevdiklerini arıyor" dedi.
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