Yozgat'ta çiftçiler 'yağmur duası'na çıktı, kurban kesti
Yozgat'ta çiftçiler 'yağmur dua'sına çıktı. Cami hoparlöründen yapılan duaya köylüler evlerinden katıldı.
Yozgat'ın Esenli köyünde uzun süredir yağmur yağmaması üzerine "yağmur duası" edildi. Cami hoparlöründen yapılan duaya köylüler evlerinden katıldı.
Duaya katılan köylüler, üzerlerindeki ceketleri ters çevirip giydikten sonra, ellerini yere doğru açarak yağmur yağması için dua etti.
Kuran tilavetinden sonra bir de 5 küçükbaş kurban kesildi.
Esenli köyü Muhtarı Osman Korkmaz, bölgede havaların çok kurak geçtiğini ve uzun süredir yağmur yağmadığını söyledi.
Köy halkının katkılarıyla 5 kurbanlık alındığını ifade eden Korkmaz, "Köy halkımızla birlikte yağmur duasına çıktık. İnşallah dualarımız kabul olur ve yağmur yağar." dedi.
Çiftçilerden İsmail Akbulut da yörede yağmur sıkıntısı bulunduğu için kurban kesip dua ettiklerini belirterek, "İnşallah dualarımız kabul olur da yağmur yağar." diye konuştu.
Fotoğraf: Arşiv
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