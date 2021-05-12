Takvim yeniymiş gibi verdi, AKP’li vekil dualarla karşıladı: Kudüs'e asker gönderiyorlar!

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:39

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve sonrasında Gazze'ye yönelik saldırının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2018 yılında yaptığı 'Kudüs'e Asker Göndereceğiz' açıklaması tekrar gündeme geldi.





Bakan Çavuşoğlu, 22 Mayıs 2018 günü Antalya'da yaptığı konuşmada, Kudüs'le ilgili İsrail'in hesap vereceğini söylemiş ve “İsrail'in buradaki ihlalleri açıkça ortaya çıkacak ve BM Cenevre'deki toplantısında İnsan Hakları Konseyi toplantısından bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulup oraya gönderilmesi kararı çıktı. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için oraya uluslararası bir güç göndereceğiz. İsrail bundan sonra istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve tabi ki bunu uluslararası camiayla BM ile birlikte yapacağız. Çünkü bu sadece biz Müslümanların derdi, sorunu değil. Üç semavi dinin ve üç semavi dine inananların sorunu ve sorumluluğu." demişti.

ASKER GİTMEDİ AMA TAKVİM 'GÜNCEL'LEDİ

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu sözlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Bu süreç içerisinde İsrail'den Gazze'ye yönelik birçok saldırı düzenlendi. Ancak Kudüs'e uluslararası güç gönderilmesi anlamında Çavuşoğlu'nun beyan ettiği gibi herhangi bir adım atılmadı.

AKP'ye yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki Takvim Gazetesi ise Çavuşoğlu'nun konuşmasının yer aldığı videoyu İsrail'in son saldırılarının ardından sosyal medya hesaplarından yeniden yayınladı. "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bundan sonra susmayacağız! Gerekirse Kudüs'e asker göndereceğiz" başlığıyla dolaşıma sokan gazete, paylaşıma konuşmanın yapıldığı tarihe dair herhangi bir ibare koymadı. Bu nedenle sosyal medya kullanıcıları da videoyu konuşmanın güncel olduğu düşüncesiyle paylaşıp yorumlarda bulundu.

AKP'Lİ VEKİL DUA EDEREK PAYLAŞTI

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasını yeni olduğu düşüncesiyle alıntılayanlardan biri de AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat oldu. Polat, videoyu "Allah'ım Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı koruyacak her biri bir Selahaddin olan mehmetçiklerimize ve milletimize bu şerefi nasip et.." ifadeleriyle paylaştı.















