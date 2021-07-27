"Hitler'e benziyor" diyerek, kaldırılmasını istediler
Stuttgart yakınlarındaki Weil im Schönbuch'ta gerçekleşen olayda, hayatını kaybeden babasının mezarına anma amaçlı ahşap bir heykel diken Alman vatandaşından, Hitler'e benzediği gerekçesiyle heykeli kaldırması istendi.
51 yaşındaki Oliver, babası Ewald E.'yi, futbol forması giyen, ince bıyıklı bir heykelle onurlandırmak istemişti. Ancak heykelin temmuz ortasında mezarlığa dikilmesinin ardından Weil im Schönbuch belediye başkanının ofisine gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmedi.
Zira heykel aynı zamanda, Alman beyaz üstünlükçüler tarafından kullanılan “Heil Hilter” sloganı için rakamsal bir kod olarak kullanılan '88' rakamını da üzerinde taşımaktaydı. Bu bağlantı da "H harfinin Alman alfabesinin sekizinci harfi olmasından" ileri gelmekteydi.
"YARIM DÜZİNE TELEFON ALDIK"
Bild'in aktardığına göre, mezarlığın yanındaki yoldan geçen kişiler, heykelin Alman diktatör Adolf Hitler'i hatırlattığı yönündeki şikayetlerini yetkililere iletti. Bölge belediyesi de bunun üzerine heykeli diken kişiden kaldırmasını istedi.
Belediye Başkanı Wolfgang Lahl, Bild'e yaptığı açıklamada, birkaç gün içinde vatandaşlardan yarım düzine telefon geldiğini söyledi. Ancak Oliver, mezar taşının Nazizm ile hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor.
Echt jetzt?Ich sehe darin keinen Hitler!Liegt daran das ich nicht buntgrünlinkantifant bin.— Dj Merklin (@MonteyMeisner) July 25, 2021
Holz-Skulptur: Friedhofs-Zoff um diesen Holz-Hitler https://t.co/aCjqypwEMW
Avukatı Bild'e yaptığı açıklamada, Oliver'ın babasının evinin sokak numarasının 88 olduğunu ve 30 yıl boyunca bir futbol kulübünde çalıştığını, dolayısıyla numara ve formanın da babasına ait semboller olduğunu açıkladı.
Oliver'ın avukatı, ne Oliver ne de babasının Nazi olmadıklarını da kamuoyuna duyurmayı ihmal etmedi.
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