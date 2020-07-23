Hitler’in cinsel sırları ortaya çıktı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 16:15

1943’te Harvard Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Dr. Henry Murray, Stratejik Hizmetler Ofisi için Hitler’le ilgili 229 sayfalık bir rapor hazırladı.

Hitler’in kişilik gelişimini ve geçmişini mercek altına alan Murray, annesine olan takıntısına dikkat çekti. Diktatörün bir keresinde ebeveynlerini cinsel ilişkiye girerken yakaladığını öne süren Murray, bu durumun babasına olan nefretini ve annesine olan çarpık takıntıyı körüklediğini savundu.

‘İNSANİ TEPKİ BEKLENEMEZ’

Raporda Hitler’in normal insan ilişkileri kurma kapasitesine sahip olmadığını yazan Murray, ‘tam bir enkaz’ olarak nitelendirdiği diktatör için, “Bu nedenle herhangi bir merhamet ya da insani tepki göstermesini beklemek imkansız” ifadelerini kullandı.

Hitler ve eşi Ava Braun

Sözcü'de yer alan habere göre, Hitler’in hastalıklı ve kırılgan bir çocukluğu olduğunu belirten bilim insanı, yaşıtları kadar akıllı ve iri olmadığı için okula gitmeyi reddettiğini vurguladı.

ÖZEL HAYATINA DA YANSIDI

Raporda Hitler’in askeri ve siyasi alandaki hastalıklı tutkularının özel yaşamına da etki ettiği belirtildi. Kadınlarla olan ilişkilerinde taciz boyutuna varan davranışları olduğuna dikkat çekildi. Dr. Murray’e konuşan Hitler’in ilişki yaşadığı kadınlardan biri, onunla normal bir ilişki yaşamanın mümkün olmadığını, küçük düşürmeyi sevdiğini söyledi.



Raporda yer alan fiziksel özelliklerde, Hitler’in mikro penisi olduğu ve yalnızca bir testisi bulunduğu gibi detaylar veriliyor. Dr. Murray, Hitler’in kadınların üzerine tuvaletini yapmasından ve cinsel ilişki sırasında tekme atılmasından hoşlandığını öne sürdü.

Hitler’in birlikte olduğu kadınlar arasında öz yeğeni olduğu da rapor da yer alan iddialardan.