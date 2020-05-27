Hitler’in timsahı satürn 84 yaşında öldü
“Hitler’in timsahı” olduğu ileri sürülen Satürn adlı timsah, Moskova’da 84 yaşında öldü.
Mississippi timsahı, İkinci Dünya Savaşı’ndaki bombalamalar sırasında Berlin Hayvanat Bahçesi’nden sağ çıkmış, ardından Sovyetler’e armağan edilmişti. Moskova Hayvanat Bahçesi’nin açıklamasında, “Saygın bir yaş, 84. Vahşi doğada bu türün temsilcilerinin yaşam süresi 30 ila 50 yıl” ifadeleri yer aldı.
Video Haberler
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?
- Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
- Show Haber ekibine Büyükçekmece'de saldırı!
- Mersin’de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor