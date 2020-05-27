Hitler’in timsahı satürn 84 yaşında öldü

“Hitler’in timsahı” olduğu ileri sürülen Satürn adlı timsah, Moskova’da 84 yaşında öldü.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Mississippi timsahı, İkinci Dünya Savaşı’ndaki bombalamalar sırasında Berlin Hayvanat Bahçesi’nden sağ çıkmış, ardından Sovyetler’e armağan edilmişti. Moskova Hayvanat Bahçesi’nin açıklamasında, “Saygın bir yaş, 84. Vahşi doğada bu türün temsilcilerinin yaşam süresi 30 ila 50 yıl” ifadeleri yer aldı.


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