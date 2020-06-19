Hız kesmeden 'Atatürk' ismini silmeye devam ediyorlar

19 Haziran 2020 Cuma, 21:18

İlk harcı Mustafa Kemal Atatürk’ün bağışıyla karılan, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde 1948 yılında hizmete açılan Atatürk Stadyumu “Millet Bahçesi” yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Spor Salonu ve yüzme havuzunun da yıkılıp “Millet Bahçesi”nedahil edileceğini açıkladı. Aktaş, “İnşallah spor salonu ve yüzme havuzunu 31 Temmuz’a kadar yıkıp, 42 dönüm olan millet bahçesine 18 dönüm alan daha katıyoruz” dedi.

Geçen günlerde düzenlenen açılış töreninde, yıkılan Atatürk Stadyumu'nun olduğu alanda inşa edilen Bursa Millet Bahçesi'nin açılışı için önce Vali Yakup Canbolat'a seslenen Erdoğan, ekrana Bursa Millet Bahçesi görüntüsü geldiğinde “Küçük olmuş” demişti.

TARİHİ TRİBÜNDE YIKILDI

Odatv'den Rabia Deniz'in haberine göre, Atatürk Stadyumu, Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nun 2015 yılında yapımının tamamlanmasının ardından yıkılmıştı. Bursaspor’un tarihi zaferlerine ev sahipliği yapan Bursa Atatürk Stadyumu’nda yaşatılacağı söylenen Şeref Tribünü de yıkıldı. Atatürk Stadı’nın yıkılmasına TMMOB’a bağlı akademik odaların temsilcileri, Bursa’daki sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Bursaspor taraftarının tepkilerinin ardından Tarihi Şeref Tribünü’nün korunacağı sözünü veren Büyükşehir Belediyesi, bu sözünü de tutmadı, tarihi tribünü yıktı.

BİR KENT HAFIZASI DAHA YOK OLUYOR

1972 yılından bu yana sayısız müsabakalara ev sahipliği yapan 3 bin 500 seyirci kapasiteli Atatürk Spor Salonu’nda aynı zamanda pek çok sporcu yetişmişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Açılış töreninde Cumhurbaşkanımız da Bakanımız Murat Kurum’a ‘burası biraz küçük olmuş’ gibi bir söylemi olmuştu. Konuyu Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. İnşallah spor salonu ve yüzme havuzunu 31 Temmuz’a kadar yıkıp, 42 dönüm olan millet bahçesine 18 dönüm alan daha katıyoruz. Tabii Bursaspor’umuzla beraber oradaki spor salonundaki hatıraların yaşatılması için de bir çalışmamız olacak. Burayla alakalı süreci seri şekilde başlatacağız.”