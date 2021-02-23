Hizb-ut Tahrir'den 'hilafet' çağrısı: Çocukları suistimal ettiler
Hizb-ut Tahrir, sosyal medya hesabı üzerinden hilafet çağrısı yaptı. Videoda, çocukları suistimal ettiler.
Hizb-ut Tahrir, "Yıkılışının Hicri 100. Yılında Çocuklardan Hilâfet Çağrısı" ifadeleriyle paylaşılan videoda çocuklar kendilerini tanıtırken tarihi isimleri kullanıp ardından hep birlikte "Hilafetsiz 100 yıl yeter artık. Ey Müslümanlar size sesleniyoruz, hilafeti yeniden kurun" diye sesleniyor.
İşte o görüntüler:
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