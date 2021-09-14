Hızla yayılıyor: Çin’deki artan vakaların kaynağı belli oldu
Çin’in Putian şehrinde ortaya çıkan yerel kaynaklı Covid-19 vakalarının kaynağı belli oldu.
Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.
Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu 2.9 milyon nüfuslu kentte, cuma gününden bu yana 18'i hastalık belirtisi göstermeyen 24 Covid-19 vakası tespit edildiğini, 19 kişide ise Delta varyantının izine rastlandığını açıkladı.
Açıklamaya göre ülkede yeniden patlak veren Covid-19 vakaları bir ilkokuldan kaynaklı.
ÇİN’E DÖNDÜKTEN SONRA...
Salgının kaynağının, 4 Ağustos'ta Singapur'dan Çin'e döndükten sonra 10 Eylül'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir öğrencinin babası olduğu sanılıyor. Global Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan adam, Singapur'dan döndükten sonra 21 gün karantinada kaldı ve bu sırada yaptırdığı testlerin hepsi negatif çıktı.
Kovid-19 için söz konusu kuluçka döneminin olağandışı olduğunu söyleyen yetkililer, öğrencinin babasının virüsü Çin'de mi yoksa Singapur'da mı kaptığını belirleyemedi.
Konuyla ilgili detaylı araştırmalar devam ederken kentte yeniden koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Okullara giden herkesten son 48 saat içerisinde yapılmış negatif test istenirken, kafe ve restoran gibi işletmelere de saat kısıtlaması getirildi.
Kaynak: Sputnik
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