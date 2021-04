Hızlı yemek yemenin zararları nelerdir?

11 Nisan 2021 Pazar, 15:20

Hızlı yemek yeme alışkanlığı, başta mide ve bağırsak hastalıkları olmak üzere, yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hızlı yemek yeme sonucunda besin maddeleri mideye tam sindirilmemiş bir halde ve daha büyük lokmalar olarak ulaşır. Besinler sindirim için hazır olmadığından da mide daha fazla efor harcar, yorulur ve beraberinde de hazımsızlık, dolgunluk hissi, yanma, şişkinlik ve ağrı gibi şikayetler ortaya çıkar.

İşte hızlı yemenın 4 önemli zararı…

Hızlı yemek yeme daha fazla yemenize neden oluyor.

Yemekten sonra açlık hormonu olan ghrelin hormonu baskılanır, leptin gibi tokluk hormonları salgılanır. Bu hormonlar beyninize doygunluk sinyali gönderir, tok hissettirir ve yemeği bırakmanızı sağlar. Bu işlem yaklaşık 20 dakika sürer, hızlı yemek beyninize bu sinyallerin ulaşması için gereken zamanı tanımaz ve aşırı yemenize neden olur. 7-9 yaş arası 261 çocuk arasında yapılan bir çalışmada, hızlı yemek yiyenlerin yüzde 60’ının daha fazla yediği bulunmuştur. Aynı zamanda hızlı yemek yeme besinleri iyice çiğnemeden yutmanıza neden olur, yapılan çalışmalar ise iyice çiğnemenin tokluğu artırdığını ve kalori alımını azalttığını göstermektedir. 18-45 yaş arası 45 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, katılımcılardan 3 farklı zamanda normal, normalden 1,5 kat daha fazla ve normalden 2 kat daha fazla çiğnemeleri ve doyana kadar pizza yemeleri istenmiştir ve katılımcıların ortalama kalori alımı normalden 1,5 kat daha fazla çiğnediklerinde yüzde 9,5; normalden 2 kat fazla çiğnediklerinde yüzde 14,8 azalmıştır.

Obezite riskini artırıyor.

Hızlı yemek yeme aşırı kilolu ve obez olmak için potansiyel bir risk faktörüdür. Yeme hızı ile obezite arasındaki ilişkiyi inceleyen 23 çalışmanın dahil edildiği bir sistematik derlemede, hızlı yiyenlerin yavaş yiyenlere kıyasla obez olma olasılığının yaklaşık 2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. 529 erkek katılımcının 8 yıl içerisindeki kilo değişikliğinin incelendiği başka bir çalışmada, hızlı yiyenlerin yavaş ve orta tempoda yiyenlere göre 2 kat daha fazla kilo aldıkları bulunmuştur.

Tip 2 diyabet riskini artırıyor.

Hızlı yemek yeme, daha yüksek tip 2 diyabet riski ile ilişkilendirilmiştir. 2013 yılında Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan bir vaka-kontrol çalışmasında hızlı yemek yiyenlerin yavaş yiyenlere kıyasla tip 2 diyabete yakalanma olasılığının 2 kattan daha fazla olduğu bulunmuştur.

Mide ve bağırsak sağlığını bozuyor.

Besinler tam çiğnemeden ve büyük lokmalar halinde yutulduğunda sindirim süreli uzar ve bu da organları daha fazla yorarak mide ve bağırsak problemlerine zemin hazırlar. Aynı zamanda hızlı yemek yerken besinlerle birlikte hava da yutulduğundan gaz ve şişkinlik problemleri kaçınılmaz olur.

YEMEK YEME HIZINI YAVAŞLATMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Yemek sırasında tv seyretmek, bilgisayar ile ilgilenmek gibi eylemler farkında olmadan daha hızlı yemenize neden olabilir, bu yüzden yemek yerken sadece önünüzdeki yemeğe odaklanın. Her lokmadan sonra çatal ve bıçağınızı elinizden bırakın. Bu yöntemin yeme hızınızı oldukça yavaşlattığını göreceksiniz. Küçük lokmalar alın ve her lokmayı 20-30 defa çiğnemeyi hedefleyin. Masaya çok aç oturmayın, çok aç olduğunuzda bir an önce doymak için yeme hızınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz. Bu noktada küçük ara öğünler yapmak kurtarıcı olabilir.