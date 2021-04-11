Hızlı yemek yemenin zararları nelerdir?
İnsanlar hızlı yaşam temposuna ayak uydurmak için genellikle besinleri çabuk ve aceleyle tüketiyor. Fakat hızlı yemek yeme alışkanlığı, başta kilo artışı olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
Hızlı yemek yeme alışkanlığı, başta mide ve bağırsak
hastalıkları olmak üzere, yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen sağlık
sorunlarına yol açabiliyor. Hızlı yemek yeme sonucunda besin maddeleri mideye
tam sindirilmemiş bir halde ve daha büyük lokmalar olarak ulaşır. Besinler
sindirim için hazır olmadığından da mide daha fazla efor harcar, yorulur ve
beraberinde de hazımsızlık, dolgunluk hissi, yanma, şişkinlik ve ağrı gibi
şikayetler ortaya çıkar.
İşte hızlı yemenın 4 önemli zararı…
Hızlı yemek
yeme daha fazla yemenize neden oluyor.
Yemekten sonra açlık hormonu olan ghrelin hormonu baskılanır,
leptin gibi tokluk hormonları salgılanır. Bu hormonlar beyninize doygunluk
sinyali gönderir, tok hissettirir ve yemeği bırakmanızı sağlar. Bu işlem
yaklaşık 20 dakika sürer, hızlı yemek beyninize bu sinyallerin ulaşması için
gereken zamanı tanımaz ve aşırı yemenize neden olur. 7-9 yaş arası 261 çocuk
arasında yapılan bir çalışmada, hızlı yemek yiyenlerin yüzde 60’ının daha fazla
yediği bulunmuştur. Aynı zamanda hızlı yemek yeme besinleri iyice çiğnemeden
yutmanıza neden olur, yapılan çalışmalar ise iyice çiğnemenin tokluğu
artırdığını ve kalori alımını azalttığını göstermektedir. 18-45 yaş arası 45
kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, katılımcılardan 3 farklı zamanda normal,
normalden 1,5 kat daha fazla ve normalden 2 kat daha fazla çiğnemeleri ve
doyana kadar pizza yemeleri istenmiştir ve katılımcıların ortalama kalori alımı
normalden 1,5 kat daha fazla çiğnediklerinde yüzde 9,5; normalden 2 kat fazla
çiğnediklerinde yüzde 14,8 azalmıştır.
Obezite
riskini artırıyor.
Hızlı yemek yeme aşırı kilolu ve obez olmak için potansiyel
bir risk faktörüdür. Yeme hızı ile obezite arasındaki ilişkiyi inceleyen 23
çalışmanın dahil edildiği bir sistematik derlemede, hızlı yiyenlerin yavaş yiyenlere
kıyasla obez olma olasılığının yaklaşık 2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur.
529 erkek katılımcının 8 yıl içerisindeki kilo değişikliğinin incelendiği başka
bir çalışmada, hızlı yiyenlerin yavaş ve orta tempoda yiyenlere göre 2 kat daha
fazla kilo aldıkları bulunmuştur.
Tip 2
diyabet riskini artırıyor.
Hızlı yemek yeme, daha yüksek tip 2 diyabet riski ile
ilişkilendirilmiştir. 2013 yılında Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan bir
vaka-kontrol çalışmasında hızlı yemek yiyenlerin yavaş yiyenlere kıyasla tip 2
diyabete yakalanma olasılığının 2 kattan daha fazla olduğu bulunmuştur.
Mide ve
bağırsak sağlığını bozuyor.
Besinler tam çiğnemeden ve büyük lokmalar halinde
yutulduğunda sindirim süreli uzar ve bu da organları daha fazla yorarak mide ve
bağırsak problemlerine zemin hazırlar. Aynı zamanda hızlı yemek yerken
besinlerle birlikte hava da yutulduğundan gaz ve şişkinlik problemleri
kaçınılmaz olur.
YEMEK YEME
HIZINI YAVAŞLATMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Yemek sırasında tv seyretmek, bilgisayar ile ilgilenmek gibi eylemler farkında olmadan daha hızlı yemenize neden olabilir, bu yüzden yemek yerken sadece önünüzdeki yemeğe odaklanın. Her lokmadan sonra çatal ve bıçağınızı elinizden bırakın. Bu yöntemin yeme hızınızı oldukça yavaşlattığını göreceksiniz. Küçük lokmalar alın ve her lokmayı 20-30 defa çiğnemeyi hedefleyin. Masaya çok aç oturmayın, çok aç olduğunuzda bir an önce doymak için yeme hızınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz. Bu noktada küçük ara öğünler yapmak kurtarıcı olabilir.
Video Haberler
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- Covid-19 tablosu açıklandı
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76
- Güldür güldür Bahçeli
- Savcıya göre bu soru hakaret
- Siyasi görüşüne inanamayacaksınız
- Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek!
- Parası olan yurtdışına gidip aşı olabiliyor
- Netflix belgeselindeki okyanus iddiaları doğru mu?