HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde protesto

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:37

ABD’nin Küba’da yaratmak istediği provokasyonu protesto etmek isteyen, Küba Halkına ve Küba Liderine destek vermek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Eylemde, “Ey İnsan Soyunun En Büyük Düşmanı ABD Haydudu! Küba Halkını ve Önderliğini Yenemediniz, Yenemeyeceksiniz!” yazılı ozalit açıldı.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran yaptığı açıklamada, ABD’yi Dünya Halklarının Başdüşmanı olarak nitelendirdi. Kıran, ABD’nin Küba’ya 60 yıldır ekonomik abluka uyguladığını belirtti. Kıran, Küba Devriminin önderlerinden Che Guevara’yı katlettiğine ve Küba Halkının ölümsüz önderi Fidel Castro’ya onlarca suikast girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

“PROVOKASYONLAR KÜBA HALKINA SÖKMEZ”

ABD’nin Küba’da yaratmak istediği provokasyonda başarılı olamayacağını, yenileceğini ve kaybedeceğini belirten Kıran, “Dünyanın her yerinde yaptığınız provokasyonlar Küba Halkına ve Önderliğine sökmez. Onlar özgürlüğü tattılar, bırakmazlar. Onlar Bağımsızlığı kanla kazandılar, teslim etmezler.Onlar Sosyalizmin nimetlerini, kazanımlarını yaşayarak gördüler, öldürseniz bırakmazlar.Onlar mutluluğu yaşıyorlar, Devrimin sefasını sürüyorlar; cefa çektirecek, yaşamlarından edecek prangalara kendilerini bağlamazlar” ifadelerine yer verdi.

ABD’nin ablukasına ve saldırılarına karşı Fidel Castro’nun, “Devrimimizi olumlu yönde etkiledi. Bize savaşma azmi, savaşma ruhu kazandırdı” sözünü hatırlatan Kıran, “Bu karşıdevrimci çıkış da, provokasyon da Küba Halkına ve Önderliğine bu azimden ve ruhtan başka bir şey kazandırmaz. Yine diyor ki Fidel Yoldaş; “Bir komünistin belirleyici niteliği, oligarşilere, sömürüye ve emperyalizme karşı durmasıdır” ABD Emperyalistlerinin provokasyonunda görüldü ki Küba Halkı, Liderleri Miguel Diaz-Canel’in çağrısıyla sokaklara çıkararak, karşıdevrimcileri püskürterek, oligarşilere, sömürüye ve emperyalizme karşı durduğunu gösterdi” ifadelerine yer verdi.

“KÜBA HALKININ YANINDAYIZ”

Kıran açıklamasının devamında Halkın Kurtuluş Partisi olarak Küba Halkının ve Liderlerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Sait Kıran açıklamayı HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un, “Küba’nın zaferi bizim zaferimizdir. Küba’nın onuru bizim onurumuzdur. Çünkü biz aynı insanlık ideali için savaşan insanlarız. Ve bugün dünyanın Başhaydudu ABD Emperyalizmine karşı aynı savaşı yürüten, aynı ordunun dünyanın değişik bölgelerindeki temsilcileriyiz” sözleriyle bitirdi.

Açıklama sırasında HKP üyeleri, “Katil ABD Küba’dan Defol!”, “Katil ABD Küba’ya Giremezsin!”, “El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido”, “Viva Cuba, Viva Socıalısmo”,“Hoşt Hoşt Amerika Puşt Puşt Amerika” sloganlarını attı.