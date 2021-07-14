Küba, hükümet karşıtı protestolarda bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı
Küba İçişleri Bakanlığı, başkent Havana'da hükümet karşıtı grupların düzenlediği protesto gösterileri sırasında Diubis Laurencio Tejeda'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Küba İçişleri Bakanlığı, ülkedeki rejim karşıtı grupların düzenlediği protestolarda bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda'nın Pazartesi günü Havana'nın Arroyo Naranjo ilçesinde göstericiler ve polis arasında çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini belirtti.
Küba’dan yapılan açıklamada, göstericilerin evleri tahrip ettiği, yangın çıkardığı ve elektrik hatlarına zarar verdikleri söylendi. Açıklamada protestocuların, bölgedeki sivillere ve görevlilere silah, kesici alet ve taşlarla saldırdığı kaydedildi.
ABD ambargosu nedeniyle ilaç sıkıntısı ve ekonomik krizle boğuşan Sosyalist Küba’da pazar günü, farklı noktalarda hükümet karşıtı eylemler düzenlenmişti. Protestolarda ABD bayrağı açıldığı görülmüştü.
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