Dünyadan ve Latin Amerika'dan Küba'ya yoğun destek

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:13

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, Küba'ya yönelik gelişen yeni emperyalist saldırganlık karşısında Küba hükümetine destek ve bağlılıklarını ifade ettikler.

Nikaragualı liderler mesajlarında, Küba ve özellikle Küba sağlık sisteminin küresel salgın döneminde de maruz kaldığı ekonomik, ticari ve finansal ablukayı bir kez daha kınadılar.

RUSYA: İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

Küba Haber Ajansı ACN'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Küba makamlarının, kamusal düzeni Anayasa çerçevesinde ve vatandaşlarının çıkarına olacak şekilde sağlamak için gerekli önlemleri aldığına dair inancını dile getirdi.

Prensa Latina haber ajansının bildirdiğine göre Zaharova, "Egemen bir devletin iç işlerine müdahale kabul edilemez. Dış müdahale olasılıklarını ve adadaki durumun istikrarsızlaşmasına yol açan diğer yıkıcı eylemleri gözden geçiriyoruz" dedi.

MORALES: ABD ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

Öte yandan, Latin Amerika solunun öne çıkan figürleri, ABD hükümetinin desteği ve finansmanıyla yürütüldüğünü öne sürdükleri sokak protestolarının ardından Küba halkı ve Küba Devrimi'ne destek mesajları gönderdi.

Eski Bolivya Başbakanı Evo Morales, Twitter'dan yayınladığı mesajında, Beyaz Saray'ı çifte standart uygulamakla, Birleşmiş Milletler'i de dünya çapındaki talepleri görmezden gelmekle suçladı. Morales ABD'den, hedefindeki ülkelere uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ablukaya son verme çağrısı yaptı.

VENEZUELA VE BREZİLYA

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicholas Maduro ise mesajında, "İyi günde ve kötü günde Bolivarcı ulusun Küba'ya desteğini yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Brezilya İşçi Partisi lideri ve ülkenin eski başkanı Luis Inacio Lula da Silva da mesajında, ABD hükümetine Küba'ya yönelik müdahale politikasına son vermesi çağrısında bulundu ve küresel salgının ortasında sıkılaştırılan yaptırımları "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.