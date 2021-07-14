Küba Dışişleri Bakanı'ndan "askeri müdahale" mesajı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:46

Küba Dostluk Derneği resmi hesabı tarafından alıntılanan, Küba Dışişleri Bakanlığına ait mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Küba Dışişleri Bakanı: Bugün insani müdahale çağrısı yapanlar, uluslararası yasaları ve Küba yasalarını ihlal ettiklerini bilmelidirler. İnsani müdahale talep etmek, Küba'ya karşı askeri bir müdahale istemektir."

Küba Dışişleri Bakanı: Bugün insani müdahale çağrısı yapanlar, uluslararası yasaları ve Küba yasalarını ihlal ettiklerini bilmelidirler.



İnsani müdahale talep etmek, Küba'ya karşı askeri bir müdahale istemektir.#LaCalleEsDeLosRevolucionarios#SokakDevrimcilerindir https://t.co/nwN7yWCvtq — Küba Dostluk Derneği (@kubadostluk) July 14, 2021

Küba'da, küresel salgınla birlikte keskinleşen ekonomik kriz, koronavirüs salgınına karşı hayata geçirilen kısıtlamalarla birleşince, mevcut durumdan rahatsızlık duyan binlerce kişi ülkenin çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenledi.

Küba Komünist Partisi başkanı Diaz-Canel, ülkedeki karışıklık için ABD'yi suçladı ve "Göstericilerin çoğu içten hareket ediyor olsa da ABD'nin yönettiği sosyal medya kampanyaları ve parayla tutulan kişiler tarafından manipüle ediliyorlar" dedi.