HKP'den Ziraat Bankası'na "Demirören" başvurusu

08 Haziran 2021 Salı, 15:50

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya’yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiası tartışılmaya devam ediyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya’yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık kredisiyle ilgili Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptı.



HKP avukatları, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne 5 soru sorarak yanıtlandırılmasını talep etti.

“SEDAT PEKER’İN BEYANLARI HEM İHBARDIR, HEM İKRARDIR”

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuruyla ilgili HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan açıklama yaptı. Erkan şu ifadelere yer verdi:

Suç örgütü hükümlüsü olması beyanlarının adli soruşturmaya değer olmasını ortadan kaldırmaz. Hatta bilakis kendisi de beyanlarında aynı zamanda ikrarlarda bulunuyor. Dolayısıyla beyanlarının hukuki niteliği hem ihbardır, hem ikrardır. Bende katıldım bu suçlara diyor bazılarına, şurada şu suç işlendi diyor. Sırf bunu söyleyen Sedat Peker diye bu suçlar araştırmamazlık yapılamaz. Bilakis bu tür suçlar genelde zaten iştirak edenler veya iştirak edenleri tanıyanlar, yakın bilgi ve görgü sahibi olanlar tarafından açığa çıkartılmaktadır. Biz AKP’ye yandaş sermaye gruplarının, şirketlerin ve medya gruplarının gerçekten kamu parasını iç edebileceklerine inanıyoruz. Çünkü onlarca örneği var. Beşli Çete’yi biliyoruz. Nasıl doğa talanı yaptıklarını biliyoruz. Vergi borçlarının nasıl silindiklerini biliyoruz. Devlet olanaklarıyla, kamu olanaklarıyla bütün bu işi yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bir peşkeş olabilir bizce de. Ve biz bu nedenlerle Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne bir başvuru yaptık.

“DEMİRÖREN MEDYA GRUBU BÖYLE BİR KREDİ KULLANMIŞ MIDIR?”

Bu başvurumuzda şu soruları soruyoruz;

1-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir kredi kullanmış mıdır?

2-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir krediyi kullanma gerekçesi olarak hangi ticari sebebi göstermiştir?

3-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi bankanın olağan faiz limitlerinden mi kullanmıştır, yoksa kendilerine herhangi bir özel fiyatlandırma yapılmış mıdır?

4-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa, kredi kullanımına karşılık bir teminat göstermiş midir?

5-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa kredi taksitlerini geri ödemeye başlamış mıdır? Başladıysa ne kadarını geri ödemiştir? Başlamadıysa tahsil amacıyla herhangi bir hukuksal yola ve/veya cebr-i icra yoluna başvurulmuş mudur?

Bu sorulara gelecek cevaplara göre gerçekten bu krediyi ödemediyse Demirören Medya Grubu 2018’de çektiğine göre 3 yıl olduğuna göre kamu parası peşkeş çekilmiştir. Bu suçtur, kamu zarara uğratılıyor. Bu hırsızlık suçudur artık. Dolayısıyla geri ödenmediyse eğer bu sorulara gelecek cevaba göre biz ceza hukukunu işleteceğiz. Ve gerekirse Uluslararası hukuka başvuracağız.

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ziraat Bankası bize ‘ticari sır’ diye cevap vermemezlik edemez. Ziraat Bankası bir kamu bankasıdır. Kamu kaynaklarını kullanmaktadır. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımını eğer varsa bunu kamudan ve kamuoyundan gizleyemez. Kamu’nun parasını kamudan gizleyemez. Kamuoyunda bu bilgileri paylaşmak zorunda ve bunu temsil eden Halkın Kurtuluş Partisi’nin bu başvurusuna cevap zorundadır. Kaldı ki, Birleşmiş Milletlerin bir parçasıyız. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi diyor ki, Yurttaşların, toplulukların 'Hakikati bilme hakkı' vardır. 'Uluslararası teammül hukukunun bir normu' eğer “Hakikati bilme hakkı sadece mağdurlar için değil toplumun kendisi için de gerekli olan bir haktır' diyor. Gelecekte bu ihlallerin tekrar etmemesi için diyor. Halkın Kurtuluş Partisi kamu kaynaklarının, kamu malının, kamu değerlerin, kamu parasını korumaya ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını aramaya devam edecektir."