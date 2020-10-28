Hobi bahçesi satan ve pazarlayanlara hapis cezası geldi
TBMM Genel Kurulu'nda, tarım arazilerini 'hobi bahçeleri' gibi uygulamalarla satan ve pazarlayanlara hapis ile idari para cezası getiren yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanunla tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesi engelleniyor.
Tarım arazilerini satan ve pazarlayanlara hapis ile idari para cezası getiriliyor. Buna göre, tarım arazilerinin kooperatifler başta olmak üzere özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla satın alınıp fiili taksim yapılmasıyla üyelere veya ortakların kullanımına tahsis edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Tarım arazilerinde plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.
İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı’nca karşılanmak kaydıyla 1 ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları, sorumlulardan Tarım ve Orman Bakanlığı’nca genel hükümlere göre tahsil edilecek.
BAKANLIK TARAFINDAN YIKILACAK
Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 1 ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı’nca karşılanmak üzere bakanlık tarafından yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.
Yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde belediye veya il özel idaresinin ‘İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’ gereğince aktarılan paylarından kesilerek genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere takip eden ayın sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkez muhasebe birim hesabına aktarılacak.
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