‘Hoca’sız topbaşı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 07:00

Bugün bakalım takımın başında kim olacak belli değil. Mehmet Aurelio ayrıldı, Volkan Demirel’in sözleşmesi sona erdi. Büyük kulüpler böyle zamanlarda ortaya çıkar. Uzun zamandır teknik direktör bulunamadı. Eski başkan Aziz Yıldırım dönemlerinde böyle bir sorunla hiç karşı karşıya gelinmemişti. Şimdi yeniden Joachim Löw’ün ismi gündemde. Teknik adam her kim olursa olsun açıklandıktan sonra kadro planlaması da büyük zaman alacak. Sezon başı kampı eksik başlayacak. Bu konuda neden geç kalındı anlamış değilim. Kongrede sürpriz olmayacağı belliydi ve Ali Koç, teknik adamını çoktan bulmuş olmalıydı.

SOLDADO GRANADA’DA

2017’de 5 milyon Avro’ya Fenerbahçe ‘ye gelen Roberto Soldado, 2019’da ise bedelsiz olarak Granada’nın yolunu tutmuştu. Granada ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. İspanyol futbolcu, Levante ile sözleşme imzaladı.