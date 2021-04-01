Hoeness: "Defansta bu kadar değişikliğe gerek yoktu"

01 Nisan 2021 Perşembe, 13:09

Bayern Munih’in eski oyuncularından ve kulübün onursal başkanı olan Uli Hoeness dün oynanan Almanya-Kuzey Makedonya maçının ardından RTL kanalına açıklamalarda bulundu. Kulüpteki görevine Denetleme Kurulu Başkan Vekili olarak devam eden Hoeness, Löw’ün Makedonya karşısındaki kadro seçiminin yanlış olduğunu söyledi. Hoeness, "Açıklamak zor. Başarılı bir sistemi zorluklar yaşamadan değiştirmek mümkün değil. Savunmada bu kadar fazla değişikliğe gidilmemesi gerekiyordu, özellikle devamlılık isteyen bir bölgede. Ön tarafta da etkili değildik. Açıkçası tüm coşkumu kaybettim. Elbette yenilgi can yakıyor ama dünyanın sonu değil." ifadelerini kullandı.

"MULLER GERİ GELMELİ"

2018 Dünya Kupası’ndan bu yana kadroya çağrılmayan Mats Hummels ve Thomas Muller’in Euro 2020 kadrosunda olması gerektiğini söyleyen Hoeness, "Muller her zaman golü arayan bir oyuncu. Şu durumda kesinlikle yardımı olacaktır. Özellikle turnuva ortamında çok iyi bir hava yakalıyor. Hummels ise savunma şefi. İhtiyacımız olan oyuncu o. Çok tecrübeli bir isim ve takıma yararı olacaktır. Toni Kross’a ise gerçekten ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

"ZOR DURUMDAN ÇIKACAĞIZ"

Milli takımda sakatlanan ve hafta sonu oynanacak Leipzig maçını kaçıracak Robert Lewandowski ile ilgili ise Hoeness şunları söyledi, “Biz Bavyeralılar zor durumlarda birlikte büyüyoruz. Cumartesi günü de bunu yapacağız. Bu hafta Bayern Munih için iyi bir hafta olmadı. Bugün Leipzig’den kimse oynamadı ama bizden çoğu oyuncu sahadaydı. Lewandowski’nin sakatlanması ise gerçekten kötü oldu. Oyuncular milli takımda sakatlanıyor ve kulüpler sonuçlarına katlanıyor."

ZIDANE’IN YERİNE LÖW

Öte yandan Almanya Milli Takımı’nı Euro 2020 sonrasında bırakacak Joachim Löw için ise AS gazetesi Alman teknik adamla Real Madrid’in ilgilendiğini yazdı. La Liga’daki ve Şampiyonlar Ligi’ndeki durumun dikkate alınarak sezon sonunda takımın başına Löw’ün getirilmek istendiği ifade edildi. Ayrıca kulübün efsane ismi Raul Gonzalez’in de sezon sonunda Zidane’ın yerine düşünüldüğü kaydedildi.