'Hokkabazlar Dünyayı Yönetiyor'

23 Haziran 2020 Salı, 19:24

“Hokkabaz, insanoğlunun yaratılış sürecinden beri hep sahnede...

Nasıl mı?

Hatırlayın...

Allah melekleri toplar ve yeryüzünde kara balçıktan bir halife yaratacağını bildirir. Bunun üzerine hepsi şaşırır. Çünkü melekler her an Allah’a şükür ve saygı içindedirler. Neden kara balçıktan bir halife söz konusudur?

Üstelik Allah’ı temsil edecek olan halifeyi incelediklerinde onu hayli kusurlu ve eksiklerle dolu bulurlar. Hatta bu halifenin yeryüzünde Allah’ın halifeliğine yaraşır şekilde hareket edemeyeceğini, bozgunculuk yapacağını ve kan dökeceğini bile anlarlar. Bu şaşkınlıklarını Allah’ın huzurunda da ifade ederler. Buna rağmen Allah onlardan bir şey ister. “Ona kendi ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde edin!” der. İblis dışında bütün nurdan yaratılmışlar secde ederler.

İblis direnir. Âdemoğlunun yeryüzünde bozgunculuk yapacağını ve kan dökeceğini ispat etmek için “yeniden yaratılış” gününe kadar Allah’tan müsaade alır ve sonunda hokkabazı oyuna sokar.

Âdemoğlu ile iblisin mücadelesindeki son perdede kıyamet vardır. Hokkabaz, algılar üzerinden hareket ederek, âdemoğlunun yönetimini tek gözlü bir saltanata devretmek üzeredir. Son sahne, Kudüs’te hazırlanır. Hokkabaz incelikle ördüğü çalışmalarını neredeyse tamamlamıştır. Artık tahta oturması için çok az bir zaman kalmıştır. O tahta oturma hesapları yaparken, insanoğlu da hokkabazın yok oluşuna şahitlik edecektir.” Kitaptan...

Biz cambaza bakarken arka planda göremediğimiz neler yaşanıyor? Algılarımızla oynayan, hatta algımızı yöneten bu sistemde doğru ile yanlışı, gerçek ile yalanı nasıl ayıracağız? Kutsal kitaplarda da işaret edilen ‘hokkabaz’ı tanımak nasıl mümkün olur?

Hokkabazın hileleriyle nasıl baş edeceğiz? Kararlarımızı verirken gerçekten kendi irademize göre mi davranıyoruz? Sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik olgusunun giderek geliştiği çağımızda kendimizi kandırılmaktan koruyabilir miyiz?

Prof. Dr. Mete Gündoğan, yeni kitabı Hokkabaz’da tüm bu zor soruların peşine düşüyor.

Hokkabaz - Hokkabazlar Dünyayı Yönetiyor, Bu Yüzden Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil / Mete Gündoğan / Destek Yayınları / 232 s.