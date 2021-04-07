Hollanda, EURO 2020'de en az 12 bin seyirciyle ev sahipliği yapmak istiyor

07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:40

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Amsterdam'daki karşılaşmalarını en az 12 bin seyirci ile oynatmak istediklerini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, EURO 2020 kapsamında Johan Cruyff Arena'da oynanacak dört karşılaşmaya seyirci alınmasının planlandığı belirtildi.

Müsabakalarda en az 12 bin seyirciye izin verilmesinin hedeflendiği, salgındaki gelişmelere göre bu rakamın artabileceği veya azalabileceği ifade edildi.

Turnuvayı izlemek isteyen seyircilerin sağlık protokollerine uymaları ve negatif test sonucu getirmeleri gerektiği de aktarıldı.

Johan Cruyff Arena, Hollanda'nın C Grubu'nda oynayacağı üç karşılaşma ile son 16 turunda oynanacak bir maça ev sahipliği yapacak.