Hollanda milli takımı teknik direktörü Frank de Boer: "Türkiye şanslıydı"
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, A Milli Takımımıza mağlup oldukları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye'ye 4-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.
İşte De Boer'in açıklamaları...
"3-0 geri düştüğünüz zaman biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. 3-0'dan sonra biraz karakter göstererek oynamalıydık. 3-0'dan 3-2'ye getirdik, devam edip maçı da kazanabiliriz diye düşündük.
İlk yarıda yaptıkları gibi, ikinci yarıda 1 defa geldiler ve gol attılar. Çok iyi fırsatlar da bulduk. İlk yarıda Malen ile bir fırsatımız vardı. Savunmada çok kompakt ve agresif oynadı Türkiye. Aralara giremedik fazla. Çok pozisyon ürettik diyemem. De Ligt'in kafa vuruşu goldü. Türkiye şanslıydı, şans bize gülmedi. Genel olarak, en iyi oyunumuz değildi bu. Van Dijk ve Ake olsalar oynarlardı. Bu bahane değil. Biz daha iyi oynamalıydık. Türkler daha iyi oynadı."
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