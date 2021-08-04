Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Louis Van Gaal oldu

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:19

EURO 2020'deki hayal kırıklığının ardından Hollanda Milli Takımı'nda Frank de Boer ile yollar ayrılırken, bir süredir Van Gaal ile görüşmeler devam ediyordu.

Hollanda teknik direktörlük koltuğuna Louis Van Gaal'ın getirildiğini duyurdu. Hollanda Futbol Federasyonu, Van Gaal ve ekibiyle 2022 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzalandığını belirtti. Van Gaal böylece, kariyerinde üçüncü kez milli göreve başlayacak.

Louis van Gaal daha önce iki farklı dönemde Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırdı. 2000-01 yılları arasında milli takım teknik direktörlüğü yapan Van Gaal 2012-14 yılları arasında ülkesi adına ikinci kez sahaya inmişti.

Hollanda, Van Gaal yönetiminde 2014 Dünya Kupası üçüncülüğü yaşamıştı.

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran 69 yaşındaki teknik adam son 5 yılda herhangi bir takımda görev yapmadı.