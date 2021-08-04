TOKYO 2020 | Deniz-Ateş Çınar kardeşler olimpiyatı 10. sırada tamamladılar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Deniz-Ateş Çınar kardeşler 10. oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:59
TOKYO 2020 | Deniz-Ateş Çınar kardeşler olimpiyatı 10. sırada tamamladılar
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında Deniz-Ateş Çınar kardeşler 10. oldu.

Deniz-Ateş Çınar, ilk kez yer aldıkları madalya mücadelesinde 10. olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı tamamladı.

Altın madalyayı Avustralyalı Mathew Belcher-Will Ryan ikilisi kazandı. Gümüş madalyayı İsveç'ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom ikilisi, bronz madalyayı ise Yeni Zelanda'dan Paul Snow Hansen-Dan Willcox çifti elde etti.


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