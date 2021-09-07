Hollanda U19'dan 5 kişi kadro dışı bırakıldı

Hollanda U19 Takımı'ndan beş oyuncu, otel odasına kadın misafir çağırdıkları gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 18:38
Hollanda U19'dan 5 kişi kadro dışı bırakıldı
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Hollanda U19'dan beş futbolcu, kaldıkları otel odasına kadın davet edip, pandemi protokollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kadro dışı kaldılar.

Hollanda U19 Takımı'nda Paris Saint-Germain'den Xavi Simons, Ajax'tan Naci Ünüvar, Arjany Martha, Rio Hillen ve Feyenoord'tan Mimeirhel Benita, kaldıkları otel odasında kadın misafirlerini ağırladılar. Odalardan gelen yüksek ses bir süre sonra dikkat çekti.

Yaşananların ardından Hollanda U19 Takımı'nın teknik direktörü Bert Konterman, beş futbolcusunun pandemi protokollerini ihlal ettiğini belirterek kadro dışı edilmelerine karar verdi.

Hollanda Futbol Federasyonu, bu futbolcuların kulüplerine geri gönderildiğini açıkladı.


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