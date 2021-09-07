Hollanda U19'dan 5 kişi kadro dışı bırakıldı
Hollanda U19 Takımı'ndan beş oyuncu, otel odasına kadın misafir çağırdıkları gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.
Hollanda U19'dan beş futbolcu, kaldıkları otel odasına kadın davet edip, pandemi protokollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kadro dışı kaldılar.
Hollanda U19 Takımı'nda Paris Saint-Germain'den Xavi Simons, Ajax'tan Naci Ünüvar, Arjany Martha, Rio Hillen ve Feyenoord'tan Mimeirhel Benita, kaldıkları otel odasında kadın misafirlerini ağırladılar. Odalardan gelen yüksek ses bir süre sonra dikkat çekti.
Yaşananların ardından Hollanda U19 Takımı'nın teknik direktörü Bert Konterman, beş futbolcusunun pandemi protokollerini ihlal ettiğini belirterek kadro dışı edilmelerine karar verdi.
Hollanda Futbol Federasyonu, bu futbolcuların kulüplerine geri gönderildiğini açıkladı.
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- İlk seçimde ayrılacak
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- Devlette yeni döneme hazırlık
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti