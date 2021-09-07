Pereira'nın Fenerbahçe ile anlaşmadan önceki talipleri ortaya çıktı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Lazio ve Wolverhampton Wanderers tarafından da istendiği iddia edildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, sarı lacivertli kulübe gelmeden önce Lazio ve Wolverhampton Wanderers tarafından da istendiği iddia edildi.
İtalyan basınında TheLaziali sitesinde yer alan habere göre; Lazio, Maurizio Sarri ile anlaşmadan önce Vitor Pereira ile birkaç defa görüşme yaptı. Simone Inzaghi'nin Inter'e gitmesinden hemen sonra Lazio Başkanı Claudio Lotito, Pereira'yı takımın başında görmek istedi.
Lazio, Maurizio Sarri'nin tekrar takım çalıştırma kararı alınca Sarri ile görüşüp Pereira'dan vazgeçti.
WOLVERHAMPTON İLE DE MASAYA OTURDU
Vitor Pereira, Fenerbahçe öncesi bir görüşmeyi de Wolverhampton Wanderers ile yaptı. Nuno Espirito Santo'nun kulüpten ayrılması sonrası Portekizli antrenör geleneğini sürdürmek isteyen Wolves, Vitor Pereira ile masaya oturdu.
Teknik direktörlük görevine Benfica'dan ayrılan Bruno Lage'yi getiren Wolverhampton ise lige üç maçta sıfır puan ile başlamıştı.
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