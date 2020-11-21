Hollandalı gazeteci, AB Savunma Bakanları'nın toplantısına sızdı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 15:50

Gazeteci Daniel Verlaan, 27 Avrupa AB Savunma Bakanını bir araya getiren Zoom toplantısına gizlice girdi. Joseph Borrell ise konferansta gazeteciyle konuşmaya başladı. Borrell ilk önce ‘Nasılsın? sorusunu yöneltti, daha sonra şu anda gizli bir konferansa girdiğini biliyorsun değil mi?’ ifadesini kullandı. Gazeteci ise "Evet. Toplantınızı böldüğüm için üzgünüm, şimdi ayrılıyorum" cevabını verdi.

24news’in RTL News’ten aktardığına göre, gazeteci toplantıya giriş bilgilerini Hollanda Savunma Bakanının Twitter’da paylaştığı görüntüden elde etti. Konferans ise güvenlik ihlali olduğu gerekçesiyle iptal edildi.