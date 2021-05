Hollywood efsanesi Norman Lloyd yaşamını yitirdi

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:54

Hollywood'un efsane oyuncusu ve film yapımcısı Norman Lloyd, 106 yaşında yaşamını yitirdi.



Ölü Ozanlar Derneği, St. Elsewhere, Trainwreck gibi filmlerle adından söz ettiren Lloyd'un ölüm haberini ailesi duyurdu.

Orson Welles ve Stanley Kubrick gibi isimlerle çalışan Lloyd, Charlie Chaplin de dahil olmak üzere birçok efsaneyle birlikte rol aldı.

NORMAN LLOYD KİMDİR



8 Kasım 1914'te New Jersey eyaletinde Jersey City'de doğan ünlü oyuncu, çocukluğunu ise Brooklyn'de geçirdi.

15 yaşında okulu bitiren Lloyd daha 17 yaşındayken yönetmen May Sarton'ın çırağı oldu.

1930'larda tiyatro oyunculuğuna başlayan başarılı oyuncu 1936 yılında Peggy Craven ile evlendi. Bu evlilik Craven 2011 yılındaki ölümüne kadar devam etti.

Alfred Hitchcock'un 1942 yapımı filmi Sabouteur'da ilk beyaz perde deneyimini yaşamadan önce 1939'da televizyon için yapılan The Streets of New York filminde rol aldı.

Buradaki başarısı ona The Unseen, Inside This Hawlls, Spellbound, A Walk In The Sun ve No Minor Vices gib idizilerde rol alma şansını doğurdu.

Hollywood'da komünistleri ve sempatizanlarını hedef alan kampanya sırasında kara listeye alınınca uzun süre iş bulamayan Lloyd'un imdadına yine ünlü yönetmen Hitchcock koştu Alfred Hitchcock Sunar'da rol verdi.

1982 ile 1988 yılları arasında yayınlanan NBC drama dizisi St. Lloyd'da başarılı bir performans gösterdi. Burada Dr. Daniel Auschlander'ı canlandırdı. Bu dizinin başarısı gelecekte çekilecek E.R ve Grey's Anatomy gibi başarılı hastane dizilerine ilham verdi.

Norman Lloyd'un diğer unutulmaz rolleri arasında Martin Scorsese'nin The Age Of Innocence'indeki Mr. Letterblair sayılabilir. A Place for Heroes ve Trainwreck de oyuncunun unutulmaz yapımları arasında yer aldı.

Televizyonda ise Star Trek: The Next Generation, Murder She Wrote, The Paper Chace, The Practice gibi unutulmaz yapımlarda oynadı.

Los Angeles şehri tarafından 2014 yılından itibaren 8 Kasım Norman Lloyd Günü olarak ilan edildi.