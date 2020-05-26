Hollywood yıldızı Matthew McConaughey'den hastanelere ilginç bağış
Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey ve eşi Teksas’taki hastanelere 110 bin adet maske bağışladı.
Koronavirüs salgınından en çok etkilelen ülkelerden olan ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan ünlü oyuncu Matthew McConaughey şu sıralar en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerden olan yüz maskelerini kendi araçlarına yükleyerek hastane hastane dolaştılar.
Ünlü oyuncu Instagram’dan paylaştığı fotoğrafın altına şunu yazdı: “Lincoln sayesinde Camila McConaughey ve ben yola düştük ve 110 bin maskeyi Teksas’ta ihtiyacı olan kırsal bölgelerdeki hastanelere dağıttık.”
McConaughey ve eşi nisan ayında da yine sağlık çalışanlarına önemli miktarda maske bağışlamıştı.
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